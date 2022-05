Según informa la Gazzetta dello Sport, el croata estaría muy cerca de llegar a la Vecchia signora la siguiente temporada.

El jugador firmaría con la Juventus de Turín un contrato hasta la temporada 2024 con opción a una más por 6 millones de euros. Luego de que el extremo izquierdo no renovara su contrato con la escudera del Inter de Milán.

El delantero de 21 años del Atalanta, estaría cerca de llegar al club Hellas Verona, por un valor entre 4 y 5 millones de euros.

El jugador Canterano comenzó su carrera en la base del equipo de Bérgamo.

Piccoli también tuvo una etapa en la temporada 20/21 en el Spezia.

El presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis confirmó que el club Napolitano hizo uso de la opción de compra de Zambo Anguissa y el jugador se quedará en Italia.

La escuadra italiana pagaría cerca de 15 millones de euros por el camerunés que disputó 66 partidos en su paso por Fulham.

Napoli have triggered the buy option for Zambo Anguissa from Fulham, president De Laurentiis has just confirmed. Fee will be around €15m. 🇨🇲🤝 #transfers Zambo Anguissa has already signed his contract with Napoli.

El Sporting de Lisboa ha firmado al defensa español proveniente del Manchester City luego de pagar la cláusula de 8,5 millones por el jugador.

Porro firmaría hasta junio de 2025.

El Manchester City tendrá una cláusula de recompra por 20 millones de euros. La cláusula de liberación para todos los demás clubes será de 45 millones de euros estipulado en el contrato por ambas partes.

El Tottenham quiere mantener en sus filas al sueco Dejan Kulusevski y al argentino Cristian Romero de manera permanente en sus filas.

Según el periodista Fabrizio Romano, el club de la Premier League invertirá alrededor de 67 millones de libras esterlinas (80 millones de euros) por los dos jugadores.

Tottenham will sign both Dejan Kulusevski and Cristian Romero on a permanent deal. Spurs will invest around €80m total fee for two players who are considered key part of the project for present and future. ⚪️🤝 #THFCAntonio Conte's also very happy with Romero and Kulusevski.