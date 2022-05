Giorgio Chiellini

El italiano anunció que dejará la Juventus al final de la presente temporada, después de 17 años jugando en la Vecchia Signora. El italiano ha recibido dos propuestas de la MLS, incluida una de Los Ángeles FC. Aún no se ha tomado una decisión.

El jugador en su despedida destacó: "Ha llegado el día, esta noche me atravesará un torbellino de emociones, la Juve lo era todo para mí, Pero también las sensaciones que ahora conviven en mi alma, alegría, serenidad y agradecimiento".

El Arsenal se refuerza con el joven talento brasileño Marquinhos, mientras espera la incorporación de Gabriel Jesús.

El equipo del Arsenal y São Paulo llegaron a un acuerdo por el extremo brasileño Marquinhos. El equipo de la Premier firmaría al jugador hasta 2027. El club brasileño recibirá alrededor de 3 millones de euros por el jugador nacido en 2003.

El Manchester City quiere alrededor de 50-60 millones de euros para vender a Gabriel Jesús este verano, incluso si su contrato actual no se extendiera. Los 'Gunners’ ya discutieron con el agente de Gabriel los acuerdos de su traspaso.

Arsenal are now preparing paperworks to complete Marquinhos deal with São Paulo. Brazilian club will receive around €3/3.5m total fee with immediate payment, once final details will be sorted. ⌛️🇧🇷 #AFCMarquinho's born in 2003 and his contract with São Paulo was expiring. pic.twitter.com/es4HAB4HiD