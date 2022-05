Karim Adeyemi es nuevo jugador del Borussia Dortmund. El delantero alemán de 20 años de edad llega procedente del RB Salzburgo con un contrato permanente por 38 millones más complementos. El contrato que pone al jugador alemán como nuevo refuerzo del Dortmund por cinco años se firmó hace dos días. A faltan de ser anunciado por el BVB.

El FC Bayern está preparando una oferta alrededor de € 18/20 millones por el fichaje del jugador del RB Leipzig Konrad Laimer. El técnico de los bávaros Julian Nagelsmann está presionando para fichar a Laimer, ya que los mejores clubes de la Premier League también están interesados. Termina contrato en 2023.

Ryan Gravenberch and Noussair Mazraoui are both expected to join FC Bayern after verbal agreement reached one month ago with their agents, nothing has changed. It's matter of final details 🔴🤝 #FCBayernNagelsmann also wants Konrad Laimer and Bayern will try - not an easy one. pic.twitter.com/UcvdcGFK3u