Mourinho regresa a Italia para frenar su declive

"Uno de los dos mejores entrenadores del mundo", se enorgulleció en su día el presidente del Tottenham, Daniel Levy, tras fichar a 'Mou', en declaraciones a Amazon Prime, que seguía al club para la serie documental "All or Nothing".

Es muy probable que ahora, tras la etapa fallida del portugués en el club londinense, la opinión no sea la misma.

Como en todas las historias con mal final es complicado hacer un balance teniendo en cuenta los mejores aspectos.

Tanto en Old Trafford como en el Tottenham Hotspur Stadium, Mourinho ha tenido también momentos felices: dio una Europa League al Manchester United en 2017 y clasificó a ese equipo a la Liga de Campeones, mientras que con el Tottenham llegó a estar líder de la Premier League en la primera parte de este temporada.

- Polémicas frecuentes -

El guión en ambos casos siguió un esquema similar al que tuvo el segundo paso de Mourinho por el Chelsea (2013-2015) o incluso al de la etapa en el Real Madrid (2010-2013).

En todos los casos, los primeros momentos fueron esperanzadores pese a un fútbol no especialmente genial, pero al que salvaron los resultados, como la Liga española que ganó en 2012 para el Real Madrid.

Pero después vino la caída, con partidos pobres a los que seguían declaraciones altisonantes y en ocasiones casi paranoicas de Mourinho contra los árbitros, los rivales, la prensa o incluso sus propios jugadores.

En Madrid, Mourinho contaba con el apoyo del presidente Florentino Pérez, que le consideró su "mejor entrenador".

Pero el entrenador portugués generaba una enorme tensión, no solo alrededor de la rivalidad tradicional Real Madrid-Barcelona, sino incluso interna, como la que tuvo con el arquero Iker Casillas.

El olor a tierra quemada y a paisaje después de la batalla mancha a menudo el recuerdo que deja en sus clubes.

"Destruyó todo lo que los Spurs habían representado durante años", lamentó después de su reciente marcha una fuente del vestuario del Tottenham a la revista en línea The Athletic.

- "Voy a esperar un poco" -

En la Roma, Mourinho tendrá una nueva oportunidad, en lo que supondrá su regreso al fútbol italiano tras su paso exitoso por el Inter de Milán (2008-2010), al que hizo campeón de Europa en 2010.

Su fichaje por el equipo romano sorprendió, sobre todo porque el propio Mourinho aseguraba el pasado sábado que no tenía prisa por buscar un nuevo destino.

"No tengo proyectos. Continúo con mi vida normal. Me siento fresco, me siento tranquilo. Estoy de vacaciones", decía al Times.

"Voy a esperar un poco antes de volver al fútbol. No solo al club adecuado, sino a la cultura adecuada. Quizás la próxima temporada será demasiado pronto", había añadido.

Tres días después firmó con la Roma y su particular estilo volverá a dejarse notar en los estadios y las salas de prensa del fútbol italiano.

Termina así su etapa en Inglaterra, por ahora, en busca de un nuevo país en el que dar un impulso a su carrera.