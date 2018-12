Mourinho niega que sus jugadores le estén saboteando

El técnico portugués de 55 años acusó a sus jugadores de falta de "corazón" después de los decepcionantes últimos resultados del equipo, dos empates contra Crystal Palace y Southampton que han colocado a los Red Devils en séptima posición, fuera de los puestos de Champions y a 16 puntos del líder Manchester City.

Ningún jugador habló tras el partido contra los Saints del pasado sábado (2-2) y la prensa inglesa ha informado del mal ambiente en el vestuario, con Mourinho calificando de "virus" al francés Paul Pogba, una de las estrellas del equipo.

Mourinho ne negó a confirmar estas informaciones sobre Pogba y ni siquiera quiso comentar el pobre rendimiento del centrocampista en Southampton.

"¿Estás preguntando o afirmando? No voy a analizar el rendimiento individual", declaró a los periodistas en la víspera de recibir al Arsenal (4º) en partido correspondiente a la 15ª fecha de la Premier League.

"Los nombres que di en Southampton fueron los de aquellos (jugadores) que demostraron deseo, espíritu de lucha, rabia, orgullo", matizó.

Mourinho explicó que no aceptaría que sus futbolistas jugaran por debajo de su rendimiento a propósito.

"No estoy de acuerdo contigo al decir que algunos jugadores no están dando el máximo. No comparto este punto de vista", respondió a la pregunta de un redactor.

Para el técnico, los jugadores deben ser suficientemente profesionales como para dar el máximo estén o no con el entrenador.

"Si piensas que un jugador solo juega cuando, según tus palabras, está con el entrenador, lo que les estás llamando es deshonesto", apuntó el técnico.

"Un futbolista está pagado, y muy bien pagado, para que sea un profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que venga cada día a entrenar al límite, jugar cada partido al límite y tener un comportamiento acorde con su trabajo, por respeto a los millones de fans en todo el mundo y por respeto al club", explicó.

"Una cosa es jugar mejor o peor y otra cosa es ser profesional", añadió.

Mourinho también criticó al exjugador del United Rio Ferdinand, ahora comentarista, que aseguró que esta temporada podría haber un motín en el vestuario de Old Trafford.

"Cuando los expertos, que fueron jugadores profesionales, dicen que un jugador no juegan por el entrenador, ¿lo hicieron ellos cuando eran jugadores? ¿Fueron jugadores deshonestos?", se preguntó el técnico.

"Si lo fueron, no deberían ponerse delante de una cámara ante millones de personas", concluyó.

AFP.