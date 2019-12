El llanto de Mohamed y la tijera de Funes Mori, imágenes imborrables del título del Monterrey

La final terminó con un empate 3-3 global y se definió en tanda de penales por 4-2 en favor de los 'Rayados', equipo que luego de flotar de media tabla para abajo durante la fase regular tuvo una reacción con el regreso de Antonio Mohamed a la dirección técnica.

El recuerdo de Farid

La segunda gestión del 'Turco’ Mohamed al frente de los 'Rayados' comenzó en la jornada 14 cuando el equipo era decimocuarto clasificado.

Mohamed metió a los 'Rayados' en la Liguilla como octavos de la clasificación y los condujo a la final hasta ganarla con un gran balance: siete victorias, tres empates y una derrota en 11 partidos.

En su primera etapa con Monterrey (del Clausura-2015 al Clausura-2018), el 'Turco' llegó a dos finales que perdió: contra Pachuca en el Clausura-2016 y ante Tigres en el Apertura-2017.

La tercera fue la vencida, y en ambos partidos de la final, como es costumbre, Mohamed colocó en un asiento de la banca un rosario con el que siempre recuerda a su hijo Farid, fallecido en un accidente automovilístico cuando viajaban por Alemania durante la Copa de Mundo de 2006.

Por cierto, el día previo a la gran final del Apertura-2019, Mohamed dio muestra de su fe al asistir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

En el instante en que el Monterrey marcó el penal definitivo, Mohamed no saltó a la cancha a festejar, se quedó en la banca a llorar de manera conmovedora con el rosario entre las manos pues le había prometido a Farid que algún día haría campeones a los 'Rayados'.

El 'Turco' logró su tercer título como entrenador en el balompié azteca; antes se coronó con Tijuana en el Apertura-2012 y con América en el Apertura-2014.

Funes Mori fue el mejor

El 'Pumita' Funes Mori fue elegido como el mejor jugador de la final porque marcó un gol en cada uno de los duelos y además acertó su tiro en la tanda de penales.

Monterrey ganó 2-1 en el partido de ida con una tijera de Funes Mori en tiempo de compensación. "Es un gol soñado”, dijo el delantero argentino. El mellizo se había ido en blanco en los subcampeonatos de 2016 y 2017.

En el juego de vuelta, Funes Mori hizo el gol con el que Monterrey empató el marcador global 3-3 y luego firmó el segundo penal 'rayado’. "Hoy sufrimos bastante, pero tuvimos mucho corazón".

En el transcurso del torneo, Funes Mori se convirtió en el segundo anotador histórico del Monterrey con 102 goles, ya incluidos los dos de la final ante el América. Ahora va tras los 121 del chileno Humberto Suazo.

Se quitaron la maldición

Funes Mori no fue el único jugador extranjero de los 'Rayados' que rompió la maldición de las dos finales perdidas, también lo hicieron el delantero colombiano Dorlan Pabón con una asistencia en el partido de vuelta de la final y el defensa argentino José Basanta, que no jugó.

Otros argentinos que aportaron en este título fueron el portero Marcelo Barovero, quien atajó un penal en la tanda, y Nicolás Sánchez, marcando otro con la frialdad que lo caracteriza.

"No sé si será mi edad o mi experiencia, no hay ningún secreto, voy tranquilo a patear y me tengo confianza”, comentó Sánchez.

La gran novedad en este plantel campeón del Monterrey fue el holandés Vincent Janssen quien entró en la segunda parte del partido de vuelta a imbuir combatividad.

“Nunca había ganado un título hasta ahora, pero hace dos meses, la gente no hubiera creído lo que ha logrado este equipo", apuntó Janssen.

Los extranjeros del Monterrey se completan con el defensa argentino Leonel Vangioni, quien anotó el penal definitivo, los mediocampistas Celso Ortiz (paraguayo) y Maximiliano Meza (argentino) y los delanteros Avilés Hurtado (colombiano) y Jonathan Urretaviscaya (uruguayo).