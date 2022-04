Preguntados por AFP sobre las veracidad de la información, la agencia de Raiola dijo: "Mino no está muerto, las historias son fake news". La agencia no revelará el paradero de Raiola o si está o no enfermo.

El propio agente publicó un tuit minutos más tarde indicando que estaba "furioso" por los anuncios de su muerte: "Estado de salud actual, para aquellos que se lo pregunten: furioso. Segunda vez en cuatro meses que me matan. Parece que también son capaces de reanimarme".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.