Mikel Arteta cuenta como fue su vida con el coronavirus

El entrenador español del Arsenal, que ya se ha recuperado, contó cómo sucedió todo.

“Todo fue muy rápido. El martes por la tarde me sentía más o menos bien y fui a ver al médico pero no estaba allí. Entonces recibí una llamada del consejo de administración después del entrenamiento mientras estaba en mi coche. Me dijeron que el presidente de Olympiakos había dado positivo y que todos los que habían estado en contacto con él estaban en riesgo. Les dije que yo no me sentía bien y que teníamos una situación seria porque muchos de nuestros jugadores habían estado en contacto con ellos”.

“Teníamos un partido contra el Manchester City al día siguiente y obviamente no podíamos poner en peligro a tanta gente sin decir nada. Me hice la prueba el miércoles y me la diagnosticaron el viernes, cuando tuvimos que comunicar a la Premier League que había dado positivo. Obviamente todos los que habían estado en contacto conmigo tuvieron que entrar en cuarentena, y por consiguiente, los partidos tuvieron que ser suspendidos”.

Pasada la cuarentena de 14 días, los jugadores del Arsenal deberían reportarse. Sin embargo, el club londinense está retrasando el retorno de los entrenamientos hasta nuevo aviso, de acuerdo a las disposiciones gubernamentales.

“Como resultado de la situación actual está claro que sería inapropiado e irresponsable pedir a los jugadores que vuelvan en este momento. Por lo tanto, el primer equipo de nuestros hombres, las mujeres y los jugadores de la academia se quedan en casa. Quédense en casa y salven vidas”, dijo Arteta.

FUENTE: ONEFOOTBALL.COM