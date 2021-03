México y Costa Rica se miden en Austria con deseos de reencontrar la victoria

Para ambas selecciones, este será su segundo compromiso en esta gira europea con motivo de la fecha FIFA. El sábado anterior Costa Rica empató sin goles de visita en Bosnia-Herzegovina y México perdió 1-0 en casa de Gales.

Para el equipo mexicano, esa fue apenas la segunda derrota bajo la gestión de su entrenador argentino Gerardo 'Tata' Martino, luego de 10 partidos sin perder.

Martino quedó a disgusto después de caer ante Gales porque México no supo aprovechar su dominio de la media cancha y no atacó por el centro, pero "es mejor corregir sobre la derrota".

Sobre la inusual circunstancia de enfrentar a un rival de la Concacaf en Europa, Martino apuntó que tuvo que ser así ya que las selecciones europeas tenían compromisos por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo Catar-2022.

"La opción era no jugar", atajó Martino. "Si no jugábamos contra ellos, no había rivales, entonces preferimos jugar dos partidos en lugar de uno. Es bueno jugar contra Costa Rica en Europa", resaltó.

El 'Tata' buscará en este partido convertirse en el entrenador que menos partidos ha necesitado para llegar a 20 triunfos al frente de la selección mexicana: hasta ahora lleva 19 victorias en 23 partidos. El mexicano José Manuel de la Torre y el colombiano Juan Carlos Osorio, los poseedores de esa marca, necesitaron 27 juegos para conseguirlo.

Por su lado, la selección costarricense llegará a este compromiso con una racha de seis partidos sin ganar, con tres empates y tres derrotas. Su más reciente victoria se dio el 14 de noviembre de 2019 ante Curazao por 2-1 en la Liga de las Naciones de la Concacaf.

De hecho, esa ha sido la única victoria de la 'Sele' en nueve partidos bajo la gestión de Ronald González como seleccionador que inició en octubre de 2019 y reporta un saldo estadístico de un triunfo, cinco empates y tres derrotas.

"Necesitamos una victoria", dijo González después del partido en Bosnia donde consideró que su equipo debió ganar, pero desaprovechó las jugadas de peligro que generó: "ese es el capítulo que tenemos pendiente".

Sobre el siguiente juego de ensayo, González consideró que "México no tiene tanta potencia como Bosnia, pero es rápido y tiene buen toque de pelota".

Para este partido, González contará con el portero estelar Keylor Navas quien no viajó a Bosnia porque este país no pertenece la Unión Europea; de haberlo hecho, por orden del gobierno de Francia habría tenido que guardarse en cuarentena antes de reincorporarse a su equipo, el París Saint-Germain.

Este partido de fogueo se jugará en el estadio Wiener Neustadt y comenzará a las 20H00 locales. Costa Rica y México se han enfrentado en 55 ocasiones, el balance indica para 31 triunfos para el 'Tricolor’ por 17 victorias de la 'Sele', además de siete empates.

Probables alineaciones:

Costa Rica: Keylor Navas, Keysher Fuller, Kendall Waston, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Felicio Brown, Johan Venegas. DT Ronald González.

México: Hugo González, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jesús Corona, Alan Pulido, Hirving Lozano. DT Gerardo Martino.