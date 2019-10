Messi estuvo tentado de irse de España por sus problemas fiscales

"Hubo momentos que uno termina agotado, por circunstancias, por casos, tuve varias épocas, sobre todo la época 2013, 14, en adelante... Cuando empecé a tener problemas con Hacienda", dijo Messi en una entrevista con la radio catalana Rac1.

"Fui el primero y por eso fue tan duro todo, después que se ensañaron conmigo, demostraron que iban a por todos los deportistas, los futbolistas, fue duro por todo lo que fue en ese momento", añadió el astro argentino.

Messi fue condenado en julio de 2016 a 21 meses de prisión, conmutados por una multa de 252.000 euros, por defraudar 4,16 millones de euros de los ingresos por derechos de imagen entre 2007 y 2009 a través de un entramado societario.

"En esa época tuve en la cabeza largarme, no por querer dejar el Barça, sino por irme de España, me sentía muy maltratado, y sentí que no quería estar más acá", relató Messi a Rac1.

Sin embargo, esto parece haber quedado atrás y Messi reiteró su idea de acabar en el Barcelona su carrera.

"Obviamente, si me quieren yo encantado, mi idea es siempre quedarme acá, lo fue siempre así y lo sigue siendo, no cambió para nada", afirmó el capitán azulgrana.

- La adaptación de Griezmann -

"Hoy por hoy, cada vez está más claro que la idea mía y de mi familia es terminar acá, primero por lo nuestro, por como estoy en el club, segundo por la familia, por lo bien que estamos en esta ciudad", dijo.

También reconoció que siempre tuvo el sueño, en un final de carrera, de "poder jugar en Newell's, poder vivir la experiencia de jugar en el fútbol argentino, porque todo lo que rodea al fútbol argentino es muy diferente, con sus cosas buenas y sus cosas malas".

"Pero, a veces hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere", sentenció Messi, para el que en el Barcelona "esta temporada creo que tenemos un plantel con grandísimos jugadores para poder optar y ganar todo".

A ese plantel ha llegado en el último mercado de fichajes el francés Antoine Griezmann, del que el cinco veces Balón de Oro está convencido de que acabará adaptándose.

"Él viene acostumbrado a jugar de una forma muy diferente de como lo hacemos acá, pero no tenemos duda de que lo va a acabar haciendo porque es un jugador de muchísima calidad, muy inteligente y se va a terminar adaptando", afirmó Messi, que rechazó categóricamente los rumores de que no quería al francés en el equipo.

"Eso es mentira", atajó el capitán azulgrana, asegurando que "dije en algunas declaraciones que era uno de los mejores y obviamente, los mejores siempre son bienvenidos para el proyecto ganador que todos queremos", afirmó Messi a la emisora catalana.

- El episodio Neymar -

"Griezmann era uno de los mejores y nunca tuve ningún inconveniente en que viniera, todo lo contrario", aseguró, recordando que también hubiera deseado ver a Neymar vestir de azulgrana esta temporada.

"A nivel deportivo es uno de los mejores del mundo, un jugador desequilibrante, distinto y obviamente tenerlo en nuestro equipo hubiera sido tener más opciones para alcanzar los objetivos", afirmó.

Messi admitió que la forma sorpresiva en que se fue el brasileño pagando su cláusula de rescisión de 222 millones de euros podía suscitar oposición a su vuelta de una parte del barcelonismo, "pero por lo deportivo, me hubiera gustado" que volviera.

El astro argentino, incluso, llegó a temer que Messi se vistiera de blanco en el Real Madrid.

"Sí, sinceramente, pensé en un momento, sobre todo en este mercado, que si no venía acá, se iba al (Real) Madrid", afirmó Messi, aunque finalmente Neymar se quedó en París.

AFP.