"Merci Arsène": el Emirates Stadium se despide de Wenger

"Esperaba que el día estuviera dominado por la tristeza", escribió Wenger en el programa de su último partido en casa con los 'Gunners' después de 22 años en el banquillo. "Es el final de una larga historia para mí en el Arsenal, pero agradezco mucho haber dirigido este club, al que quiero desde hace mucho tiempo", apuntó.

"La era Arsène Wenger es una época que los aficionados del Arsenal no olvidarán jamás", escribió por su parte el club en un suplemento especial de 60 páginas ofrecido a los espectadores.

A su entrada al césped, los jugadores de los dos equipos hicieron un pasillo a Wenger, aplaudido por el público del estadio londinense.

Wenger anunció el pasado mes su marcha al final de la temporada, tras una nueva campaña decepcionante, que dejará al Arsenal sin billete para la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva.

En la Europa League, el Arsenal quedó eliminado en semifinales por el Atlético de Madrid el jueves.

AFP.

There's only one Arsène Wenger.#MerciArsènepic.twitter.com/Z9CzHC0vIg