McKennie: "Totti era mi ídolo, CR7 mi compañero en videojuego"

"Cuando era pequeño me gustaba Francesco Tott, tenía una gran clase y siempre me ha influenciado su juego. Ser el primer estadounidense en el Juventus es particularmente un orgullo, un sueño. Tener la oportunidad de representar aquí a mi país y de demostrar que los jóvenes norteamericanos también pueden hacerlo me hace feliz", comentó McKennie en la conferencia de prensa de su presentación como juventino.

McKennie, nacido el 28 de agosto de 1998, que llegó al Schalke en 2016 y suma 19 internacionalidades con su país, lucirá en el Juventus Turín el dorsal 14, que era el que lucía el francés Blaise Matuidi, que precisamente se fue al fútbol estadounidense, en concreto al Inter de Miami.

Al ser cuestionado sobre su posición ideal, dijo: "Donde me encuentro mejor y creo soy más eficaz es de área a área, recuperar el balón y salir rápido hacía el área contraria. Ya he hablado con el técnico (Andrea Pirlo) y le gusta como juego; estamos en la misma sintonía".

"El Juventus es un sueño hecho realidad, no han tenido que convencerme de nada para venir. Todo ha ido muy rápido, de forma imprevista, hemos cerrado la negociación en dos semanas. Es un club famoso en todo el mundo, y seré feliz si contribuyo a hacer crecer la marca en Estados Unidos. Y en el banquillo está Pirlo, que ha sido un maestro en el centro del campo", dijo McKennie que reconoció que de pequeño se dividía entre el fútbol y el fútbol americano.

"Me introdujo en el fútbol mi padre, que es militar, y en Alemania no había fútbol americano, con lo que inicie a los seis años a jugar al fútbol. Cuando volvimos a Estados Unidos continué jugando y, a los 11 años, le dije a mi madre que me decantaba por el fútbol. El fútbol me gustaba al 99,9 por ciento, el fútbol americano al 99,8 por ciento; y así he elegido", apunta.

Sobre su nuevo compañero de equipo Cristiano Ronaldo, indicó "Jugaba con Cristiano en los videojuegos y, ahora, me ha llamado mucho la atención por su profesionalidad. Puedo aprender mucho de él, de ver como se mueve y se comporta, me traerá grandes beneficios".

De su implicación en el movimiento Black Lives Matter, apuntó: "He intentando tener un papel de guía en Alemania, y he recibido apoyo por mi posicionamiento. El que ahora esté en Italia no quiere decir que no continuaré a llevar adelante aquello en que creo".