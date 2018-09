Mbappé posa con una camiseta del Santos dedicada por Pelé

Suspendido en el partido de su equipo ante el Rennes el domingo (3-1), Mbappé tuiteó el domingo por la noche esa foto mostrando sonriente la elástica del club de siempre de Pelé, con la Torre Eiffel iluminada de fondo.

Pelé, de 77 años, ha alabado en más de una ocasión al joven prodigio galo. "Si Kylian sigue igualando mis récords así, tendré que volver a ponerme las botas...", tuiteó Pelé después de la final del Mundial-2018, en la que Mbappé, de 19 años, se convirtió en el goleador más joven en la final de un Mundial desde el legendario brasileño.

Mbappé se convirtió, en efecto, a sus 19 años y seis meses, en el segundo goleador más joven en una final del Mundial, detrás de Pelé, quien anotó con 17 años y 8 meses contra Suecia (5-2) en la edición de 1958.

AFP.

Thanks for this amazing gift, King 👑 @Pelepic.twitter.com/W1sNkXRbym