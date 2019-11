El presidente del Brescia comenta: "¿Qué pasa con Balotelli? Es negro, está trabajando para aclararse..."

El ganador del Golden Boy no deja de ser noticia, tras los cánticos racistas en el partido contra el Hellas Verona y su exclusión al último partido del Brescia por falta de actitud en los entrenamientos, este lunes el presidente del club lombardo Massimo Cellino comentó saliendo de la sede de la Serie A: "¿Qué pasa con Balotelli? Es negro, está trabajando para aclararse pero tiene muchas dificultades", afirmó el máximo mandatario de las Rondinelle.

Luego añadió: "Lo he fichado porque es un valor añadido, debe dar respuestas en el campo y no pensar en las redes sociales, que le importan más que sus valores. Sin embargo, no debe ser un chivo expiatorio".

El Brescia tras las críticas recibidas por estas declaraciones publicó un comunicado defendiéndose."Se trataba claramente de un chiste, una paradoja, manifiestamente malinterpretada, para desdramatizar la excesiva exposición mediática del futbolista con la intención de proteger al mismo".

Unas explicación que no convenció a los fanáticos del club, y empeoró toda la situación en una liga que está tratando de acabar con el racismo.