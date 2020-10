"Maradona fue el mejor en su época", dice Koeman

"En su época fue el mejor jugador, hoy en día para mí es Messi el mejor jugador", dijo Koeman en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Alavés del sábado.

"Pero no se puede comparar el fútbol de nuestra época con el de hoy en día, hoy es más físico, es más ritmo, es alta intensidad, ha cambiado mucho", añadió Koeman.

"Pero en su época (Maradona) fue el mejor, lo demostró en sus equipos y aquí en Barcelona y en la selección argentina y ojalá que cumpla muchos más", afirmó el técnico azulgrana.

Koeman sigue evitando pronunciarse sobre la influencia que puede tener en su posición la dimisión el martes del presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu.

"No sé, siempre he dicho que no está en mis manos, soy entrenador de este club y trabajo al máximo para sacar adelante el equipo y ganar títulos", dijo.

"Creo que un entrenador debe hacer esto y lo demás esperar, no estoy nervioso, estoy metido en mi trabajo", afirmó, admitiendo que "a partir de ahora, hasta las elecciones, los candidatos hablan de sus proyectos, ya veremos quién va a ser presidente en un futuro".

Precisamente, uno de esos aspirantes a la presidencia del Barça, Toni Freixa, aseguró que, si sale elegido, Koeman cumplirá sus dos años de contrato.

"Ya veremos qué puede pasar, mi trabajo no es para estar contento si alguien habla bien de mí o para estar descontento si alguien quiere cambiar las cosas, lo más importante es que ganemos mañana", afirmó.

El técnico azulgrana también se mostró feliz por la vuelta con el grupo del lesionado Marc-André Ter Stegen, aunque advirtió que hay que esperar un poco más.

"Está entrenando con el grupo desde ayer, creo que está bien, le falta un poco para jugar, tampoco es buen poner fecha (para su vuelta) necesita un par de entrenamientos más para estar bien físicamente y poder jugar.

El portero azulgrana está terminando de reponerse de la operación en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, a la que se sometió a mediados de agosto.