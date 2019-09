Maradona: "Estamos dando todo lo que tenemos"

"Estamos dando todo lo que tenemos. Los chicos necesitan entrenar y acostumbrarse a ganar. Yo no soy mago pero tengo cuarenta y tantos años de fútbol y sé lo que significa ser un 'tripero' (hincha de Gimnasia)", dijo Maradona en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter del club.

"La gente de Gimnasia me mima, me demuestra cosas. Mira hacia el futuro y me encanta eso. Me gusta muchísimo, por eso soy un tipo feliz", añadió.

El entrenador de 58 años aseguró que sus asistentes, Sebastián Méndez y Adrián González, son "dos fenómenos" y se mostró orgulloso de los hinchas locales.

"Cuando vuelvo a Argentina me encuentro con estos hinchas fervorosos que no existen en ninguna parte del mundo. Los quiero abrazar uno por uno", indicó.

Maradona debutó el domingo pasado como entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata con una derrota por 1-2 ante Racing Club.

Su segundo partido será el lunes ante Talleres de Córdoba en la séptima jornada de la Superliga Argentina.

El equipo platense es colista con solo un punto y está en zona de descenso a la Segunda División.

EFE