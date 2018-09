Maradona se confiesa en México y recibe a su nuevo equipo como si fuera un hijo

"Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando estaba enfermo. Habré estado enfermo 14 años", dijo en conferencia de prensa en un hotel de la ciudad de Culiacán ante unos 200 periodistas nacionales e internacionales.

La afluencia de la prensa fue inusual este lunes para el equipo de la segunda división mexicana, pues a los Dorados los suelen cubrir apenas unos 10 medios locales de Sinaloa, al noroeste de México.

Arrastrando las palabras por momentos y con un discurso no muy articulado, en lo que en algunos tramos pareció una confesión de su turbulento pasado, Maradona pareció también ir a buscar la paz a esa plaza en la costa del Pacífico mexicano.

"Hoy quiero ver el sol, antes no quería acostarme, ni sabía lo que era una almohada", añadió Diego. "Tuve muchos traspiés en la vida y hoy asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en los brazos".

Para el argentino, la oferta de Dorados es como si le dieran "una mano" que no aceptó ni siquiera de sus grandes amigos de la política sudamericana.

"Estuve hablando con Evo y me ofreció la selección boliviana, estuve hablando con Maduro y me ofreció la selección venezolana", comentó Maradona y aseguró que también dejó de lado otras ofertas de equipos de Argentina y Bielorrusia.

A sus 57 años, Diego dijo sentirse "en el mejor momento de mi vida" y se comprometió corresponder la confianza de los Dorados. Ofreció mucho esfuerzo para lograr el ascenso.

"No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar", garantizó al asumir la responsabilidad de un equipo que marcha en la decimotercera posición –de 15 equipos- en el circuito de ascenso.

Aunque no dio detalles de su proyecto de trabajo, Maradona se comprometió a tener un equipo ofensivo. "Vamos a buscar los partidos, a mí no me busca defender".

Más tarde, Maradona tenía programado, a puerta abierta para prensa y afición, su primer entrenamiento con los Dorados.

Sinaloa es uno de los estados más violentos de México y cuna de los más connotados capos del narcotráfico.

Los Dorados de Sinaloa, el nuevo equipo de Maradona, estuvieron en primera división en dos etapas, entre 2004 y 2006 y entre 2015 y 2016. Su máximo galardón es la Copa del torneo Apertura-2012 como equipo de segunda división.