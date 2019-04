Maradona asegura tener ofertas de varios equipos, pero quiere quedarse en México

“Acá no se trata de ganar o perder; si yo me quedo en México, Jorgito me aseguró el banco de Dorados, todo depende si yo tengo una gran-gran oferta; si no, Dorados es mi casa, Dorados es la vida pura. Salgo de mi casa para ir al entrenamiento y voy contento. Beso en la frente a mi hijo y voy a encontrar a mis muchachos”.

Asimismo, al preguntarle al timonel de los áureos que si quería enviar un mensaje para los argentinos, expresó que este iba “para el 95 por ciento de los periodistas, que nadie, ninguno me puso en la fila para agarrar la selección y yo no dije nada. Hoy estoy en la villa de partida de varios equipos, no me importa, yo estoy en Dorados, en Dorados me siento feliz, en Dorados estoy con mi hijo, puedo asegurarles que es algo que me regaló Dios”.

Por otro lado, sobre el pase a la Final del Clausura 2019, comentó que “no es Maradona, son los jugadores, desde Silvio hasta el último suplente; todos vivimos de la misma manera, todos entrenamos de la misma forma”.

Acerca de cómo vencer esta vez al equipo con el que perdió ya una Final, Atlético San Luis, señaló que “primero vamos a ver, con todo el staff técnico, a San Luis, y veremos cómo jugó. Yo estaba metido en el partido”.

El ‘Pelusa’, quien primero, como un director de orquesta, dirigió a sus muchachos cuando cantaban en el vestidor por la alegría de meterse a la Final, después bailó con ellos y luego fue a celebrar a través de la cerca de seguridad con su público, sostuvo que “mi alegría es grandísima, porque le prometí a mi hijo que lo iba a llevar a la Final, a Dieguito. Me preguntó qué es una Final y le tuve qué explicar”.

nota sacada del sitio web: espndeportes.com