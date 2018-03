Manchester United tira de solidez para derrotar al Liverpool

Un robusto Mánchester United se impuso este sábado en Old Trafford a un impotente Liverpool por 2-1, merced a dos chispazos de Marcus Rashford, en el partido que subió este sábado el telón de la fecha 30 de la Premier League.

En la clasificación, los 'Diablos Rojos' afianzaron su segundo puesto con 65 puntos, cinco más que los 'Reds' (3º), pero aún lejos del Mánchester City, líder con 78 unidades.

El Liverpool, por su parte, ve amenazado su tercer puesto por el Tottenham (4º), que visitará el domingo al Bournemouth (12º).

El conjunto local sumó su tercera victoria consecutiva en liga y afronta con optimismo su duelo del martes en octavos de final de la Liga de Campeones ante el Sevilla (0-0 en la ida).

- Doblete de Rashford -

El joven Marcus Rashford, que vivió su primer partido como titular en 2018, firmó un doblete en el primer tiempo (14, 24) antes de que los hombres de Jurgen Klopp descontasen merced aun gol en propia puerta del marfileño Eric Bailly (66).

"No pudimos marcar antes del descanso. En el segundo tiempo fuimos a por el partido. Fue realmente complicado ante un equipo como el Mánchester United", declaró el técnico alemán del Liverpool.

Los dos goles de Rashford atestiguaron el estilo que propuso Mourinho; balones largos bajados al piso por el gigante belga Romelu Lukaku. En el primero, Rashford recortó hacia dentro en el área ante Alexander-Arnold antes de soltar un latigazo al palo largo del arquero alemán Loris Karius. Diez minutos después, el español Juan Mata intermedió entre Lukaku y Rashford.

Los 'Reds' se lanzaron al ataque en la segunda mitad, y un centro del senegalés Sadio Mané fue desviado a su propia portería por Bailly, desafortunado en su primera titularidad desde noviembre.

"Si la gente cree que no lo merecimos, Me da igual. (...) Me importa poco lo que diga la gente, los chicos están contentos, yo estoy contento", reaccionó el técnico luso.

- Willian lidera al Chelsea -

Otro equipo que busca acceder a la próxima Champions, el Chelsea (5º), venció 2-1 al Crystal Palace (18º) y quedó a dos unidades del Tottenham, último equipo que clasificaría para el gran torneo continental.

El brasileño Willian (25), el hombre más en forma del equipo de Stamford Bridge, y Martin Kelly, con un tanto en propia puerta (32), dieron el triunfo a los Blues. Con el tiempo cumplido (90) el holandés Patrick van Aanholt acercó a los visitantes.

Muy irregular este año, el Chelsea jugará el miércoles en España ante el Barcelona la vuelta de octavos de la Champions, tras empatar 1-1 en la ida en un duelo en el que dominó al gigante azulgrana.

En los otros partidos disputados este sábado, destaca la goleada del Leicester (4-1) en la cancha del colista West Bromwich. El venezolano Salomón Rondón (8) adelantó a los locales, pero los 'Foxes' (8º) igualaron por medio de Jamie Vardy (21) y golearon en la segunda mitad con tantos del argelino Riyad Mahrez (62), del nigeriano Kelechi Iheanacho (76) y del español Vicente Iborra (90+4).

Además, el Newcastle (13º) de Rafa Benítez dio un paso hacia la salvación merced a su triunfo por 3-0 ante el Southampton (17º) con un doblete del brasileño Kenedy Nunes.

El West Ham (16º) cayó 3-0 ante el Burnley (7º), con doblete de Chris Wood, y también en la lucha por escapar del descenso Huddersfield (15º) y Swansea (14º) empataron sin goles y quedan igualados con 31 puntos, cuatro más que el Crystal Palace, primer equipo que perdería la categoría.

El City de Pep Guardiola disputará el lunes su partido ante el Stoke City (19º).