Manchester United golea al Southampton y empata con City en el liderato

Los hombres de Ole Gunnar Solksjaer no dieron tregua a un rival que acabó con nueve jugadores tras las expulsiones de Alexandre Jankewitz (2) y de Jan Bednarek (86).

La roja directa al joven jugador suizo por una dura entrada a McTominay nada más comenzar (minuto 2) marcó un partido placido para los mancunianos.

El uruguayo Edinson Cavani contribuyó a la goleada con un tanto de cabeza a centro de Luke Shaw (39), que suponía el 4-0 con el que se llegó al descanso.

Antes, habían anotado Aaron Wan-Bissaka (18), Marcus Rashford (25) y el propio Bednarek (34 en contra).

En el segundo periodo marcaron el francés Anthony Martial (69 y 90), Scott McTominay (71), el portugués Bruno Fernandes (87 penal) y el joven Daniel James (90+3).

