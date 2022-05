Los del City han apostado por un diseño clásico, con la única novedad del color del cuello y de las mangas, ambas de color burdeos.

Un color que ha estado históricamente presente al cuadro mancuniano, usado como equipación visitante durante las décadas de los 50 y 60, y usada por última vez durante la temporada 2017-2018 cuando era Nike el encargado de vestir a la escuadra de Manchester. Quedará por saber el estilo que usarán para la camiseta visitante y la alternativa.

To coincide with the launch of the @pumafootball Colin Bell inspired 22/23 home shirt, we invited The King’s family to the Etihad to see it for the very first time! 👕💙⬇️ WATCH ⬇️