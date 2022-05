El club inglés presentó una estatua en la que recuerda un momento importante para esa organización y para el argentino. Ese instante ocurrió en el año 2011 cuando él entonces delantero marcó un gol ante el Queens Park Rangers, sobre el final del encuentro, que representó el título de campeón de la Liga Premier para el City en la temporada 2011-2012.

El equipo de Manchester denomina el momento como el 93:20 por ser el tiempo exacto (93 minutos y 20 segundos) en que fue marcado el tanto.

"La verdad es que es algo muy bonito para mí, verme a mí mismo hace 10 años es muy emocionante. En esos 10 años pude ganar muchos títulos y pude ayudar al club a ser uno de los más importantes del mundo. Estoy enormemente agradecido al club por hacer esta estatua en reconocimiento a mi carrera futbolística en Manchester. Es algo muy especial", expresó Agüero en un video difundido por redes sociales.

We are delighted to unveil a permanent statue of Club legend @aguerosergiokun at the Etihad Stadium on the tenth anniversary of 93:20! 💙#ManCitypic.twitter.com/NUoyPyAMBm