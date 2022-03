La derrota del United, permite al Arsenal colocarse en la cuarta posición, tras su victoria por 3-2 en casa del Watford (19º y penúltimo) y apuntar hacia la clasificación a la Champions

Contra unos diablos rojos, debilitados por las ausencias de Cristiano Ronaldo, por problemas en la cadera, y de Raphäel Varane, positivo por covid, el Manchester City con un doblete del belga Kevin de Bruyne y otro del argelino Riyad Mahrez, dominó el derbi y consolidó su puesto de líder.

Con 69 puntos, los Citizens tienen seis unidades de ventaja sobre el Liverpool, que tiene un partido menos, y que ganó el sábado al West Ham por 1-0.

Para los hombres de Ralph Ragnick, por su parte, esta derrota es una muy mala noticia, superados en la cuarta posición por el Arsenal (48 puntos frente a 47) y con tres partidos más que los Gunners.

