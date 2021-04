Manchester City vence al Dortmund y toma ligera ventaja para la vuelta

El City, que sigue aspirando a cuatro títulos esta temporada, confirmó pronto su cartel de favorito de esta eliminatoria ante un Dortmund que se presentó en el Etihad Stadium sin tres de sus pilares, el mediocentro belga Axel Witsel, el enganche inglés Jadon Sancho y la joven perla Youssoufa Moukouko.

Guardiola, en cambio, salió con su equipo habitual, aunque sin delantero centro, con Bernardo Silva como falso 9 y Phil Foden, Riyad Mahrez y Kevin de Bruyne como tridente de apoyo al portugués.

Y en la primera jugada de peligro inglesa, el City no perdonó. Mahrez robó una pelota en el centro del campo y montó una contra que culminó De Bruyne con un remate raso desde la frontal del área pequeña (19).

El castigo para el Dortmund pudo haber sido mayor al descanso, ya que el árbitro rumano Ovidiu Alin Hategan señaló como penal una entrada de Emre can sobre 'Rodri', aunque se retractó de su decisión tras consultar el VAR (29).

Los alemanes, además, apenas inquietaron el arco del brasileño Ederson, que esta temporada sólo había encajado un gol en los ocho partidos disputados.

Aunque pudo haber sido diferente, ya que un error del arquero brasileño dio lugar a un gol Jude Bellingham que el árbitro anuló por falta del joven delantero de 17 años (37).

Ederson se rehízo de ese error ganándole un mano a mano a Erling Haaland nada más comenzar la segunda parte (48).

