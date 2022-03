La joven estrella francesa Kylian Mbappé abrió el marcador (39), pero Karim Benzema se encargó de dar la vuelta al resultado (62, 76, 78), poniendo el 3-2 en el global de la eliminatoria que dio el pase a los blancos a la siguiente ronda.

Karim Benzema's third hat-trick in the Champions League. Unforgettable.⏰6⃣1⃣⚽️ Benzema ⏰7⃣6⃣⚽️ Benzema ⏰7⃣8⃣⚽️ Benzema #UCLpic.twitter.com/ayMuvrp8n3