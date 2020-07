MLS: Cincinnati vence a Atlanta en duelo de entrenadores holandeses

Con un solitario gol de Frankie Amaya, el Cincinnati derrotó 1-0 al Atlanta United este jueves en un duelo entre los técnicos holandeses Jaap Stam y Frank de Boer por la segunda ronda del Grupo E del torneo 'MLS is Back'.

El Atlanta United de De Boer, que jugó más de 65 minutos con un jugador menos, quedó al borde de la eliminación tras dos derrotas en sendos partidos. Columbus Crew lidera provisionalmente el Grupo E con tres puntos, igualado con el New York Red Bulls y el Cincinatti.

Sobre la cancha del complejo deportivo de Disney World (Orlando), el Atlanta United sufrió la temprana expulsión del mediocampista irlandés Jake Mulraney al ver una segunda tarjeta amarilla en el minuto 26.

"El partido se volvió completamente diferente. Todo el plan que teníamos lo tuvimos que tirar por la borda", dijo De Boer. "Si hubiera sido 11 contra 11, tenía la sensación de que lograríamos un buen resultado".

A pesar de esa desventaja, el choque fue igualado con oportunidades por ambos bandos y solo se decidió con una diana del joven Frankie Amaya en el minuto 76.

El delantero estadounidense, de 19 años, se infiltró entre la defensa de Atlanta, recibió la pelota frente al área y lanzó un zurdazo a la escuadra.

"Fue mi primer gol en unos 27 partidos (como profesional). Me estaba impacientando un poco, pero estoy muy emocionado", dijo Amaya.

"Estuvimos tranquilos, disciplinados en lo que necesitábamos hacer y esperando nuestro momento", se felicitó Stam, el ex defensa del Manchester United que tomó las riendas como entrenador del Cincinnati en mayo.

Por su lado, De Boer criticó con dureza el horario de las 9am en el que fue programado el juego.

"Creo que no vale la pena jugar en este tipo de condiciones (...) No es beneficioso para los espectadores que ven el partido ni para los jugadores", dijo el ex jugador del FC Barcelona y Ajax. "Debemos pensar si es bueno jugar en este horario con este calor".

Para evitar las franjas horarias de mayores temperaturas, en la fase de grupos del torneo 'MLS is Back' se suele disputar un partido a las 9am y uno o dos choques más en la tarde-noche.