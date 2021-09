"Podemos tomar posiciones de más fuerza", declaró el delantero del Chelsea a CNN Sport. "Es cierto, ponemos la rodilla en tierra y todo el mundo aplaude, pero a veces, después de los partidos, ha habido algún insulto", añadió el internacional belga.

Lukaku preferiría que los jugadores influyentes y los dueños de las redes sociales así como otros actores se reúnan para atacar el racismo en sus plataformas.

"El capitán y cuatro o cinco jugadores con una fuerte personalidad de cada equipo deberían reunirse con los dirigentes de Instagram, los gobiernos y la Federación Inglesa de Fútbol (FA), para debatir sobre esta situación", precisó el belga.

Romelu Lukaku tomó la palabra con ocasión del lanzamiento por parte de su club de un concurso de fotografía bautizado 'No al odio' (No to Hate), que propone a los aficionados del mundo entero enviar sus fotos para mostrar su diversidad.