Por TV MAX



Todas las partes están de acuerdo y Luka Modric jugará otra temporada más con el Real Madrid. El anuncio se hará oficial este jueves 9 de junio.

El Diario As revela que Modric, pese a que se encontrase concentrado con su selección, ha recibido permiso y viaja a Madrid para escenificar su continuidad, este miércoles, en un acto privado (sin prensa y con apenas unos invitados) en el Santiago Bernabéu. En cuanto este acabe, tomará otro avión y regresará con Croacia (juega el viernes en Copenhague y el lunes en Saint-Denis).

Modric quería seguir en el Real Madrid, en el club de su vida, nunca lo ha ocultado. Y lo hará -mínimo- otra temporada.

Esta será su temporada 11 de blanco. Llegó el verano de 2012 procedente del Tottenham, que recibió 35 millones de euros a cambio de un joven mediocentro croata. Pocos se podían imaginar que lo que acababa de aterrizar en Chamartín era una leyenda.

Once años después, Modric ya ha jugado 436 partidos con el Real Madrid (32.883′), en los que ha marcado 31 goles y dado 73 asistencias. Es el 20º futbolista con más partidos en la historia del club (436), a sólo dos de Cristiano Ronaldo. Su palmarés le avala: cinco Champions (de la Décima, donde dio el pase a Ramos a la Decimocuarta, hace diez días), tres Ligas, una Copa del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

Eso, en lo que a su vitrina de equipo se refiere, pero podría relucir una propia. Presidida por el Balón de Oro y el The Best, también puede decir que ha ganado un Jugador del Año de la UEFA, cinco apariciones en el mejor once del año, dos premios a mejor centrocampista de la Champions y un Balón de Oro de la Copa del Mundo, entre otros.

A sus 36 años, que serán 37 en septiembre, sabe que su carrera deportiva está entrando en la recta final, pero tiene claro que lo que le quede, lo jugará de blanco.