Luis Suárez: "El Atleti motiva por su forma de competir y vivir"

Su maratoniana jornada, que comenzó a primera hora de la mañana con su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas de Madrid, que siguió con el pertinente reconocimiento médico, que continuó con la firma de su contrato por las dos próximas temporadas y que alargó con el entrenamiento vespertino, terminó con las declaraciones facilitadas por el club a preguntas de los medios de comunicación.

"Al Atleti lo veía desde afuera y te motivaba por la forma de competir, por la forma de vivir y por la intensidad que tiene en los partidos. Eso te da ganas de querer sentir qué se siente y fue un granito más de lo que puede aportar tanto el entrenador como la gente del Atlético", expresó durante sus respuestas telemáticas.

"Primero la motivación de venir a jugar a un grande de España siempre te ayuda a tomar este tipo de decisiones. Es un grande de España. Un grandísimo equipo que tiene grandísimos jugadores. Y tiene un equipo competitivo que siempre pelea por estar ahí arriba para pelear por la Liga. Y obviamente, la afición que tiene, el entrenador que tiene... Eso motiva muchísimo", expuso.

Diego Simeone habló con él durante todo este proceso para fichar por el Atlético. "La conversación que tenga con el entrenador siempre es un plus para querer venir a un equipo como el Atlético. Es algo que te motiva. Con la forma que te habla es una convicción más para ayudarte a tomar esta decisión. Las ganas mías iban a estar. No se necesita hablar para conocer a uno cómo es futbolísticamente y yo tenía muchas ganas de venir acá", declaró.

"Vengo a aportar un granito más de lo que es el Atlético, porque es grande. En las Ligas anteriores, no en la última, siempre ha peleado hasta lo último con el Barcelona y el Real Madrid. Vengo a intentar conseguir cosas importantes a un equipo que siempre se está quedando ahí al borde de algunas finales", continuó Luis Suárez.

Aconsejado por su compatriota Diego Godín y el francés Antoine Griezmann de que el cambio al Atlético de Madrid era "bueno", el delantero mira al presente sin detenerse en la operación de rodilla de la pasada temporada. "Son cosas del pasado que lo mejor que hay que hacer es olvidarse. Son lesiones que uno no toma esa decisión. Ahora lo que hago es estar al máximo nivel y entrenar lo máximo que puedo para intentar rendir en los partidos", expresó el '9'.

No cree que el Atlético deba variar su juego por él: "Un jugador no puede cambiar la filosofía ni la forma de jugar de un equipo. Un jugador tiene que venir a adaptarse a lo que es la dinámica, el entusiasmo y las ganas que le pone el equipo. Y a su forma de jugar. Pasé del Ajax al Liverpool, totalmente diferente. Y del Liverpool al Barcelona, totalmente diferente. En los equipos que he estado me he intentado adaptar de la mejor manera posible".

Además también agradeció las palabras de su amigo y excompañero en el Barcelona Lionel Messi: "Viene de una persona que me conoce, que me ve entrenar el día a día y sabe las ganas y el entusiasmo que le pongo a la hora de trabajar. Y eso te enorgullece, que dejaste una buena imagen del club y el que me veía entrenando me ve con esas ganas de ser competitivo".