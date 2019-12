Luis Enrique: "Tengo muchas ganas que el 2020 llegue, el 2019 fue pésimo para mí"

A tenor de las declaraciones, le tiene ganas a este 2020, después de un 2019 pésimo en lo personal, y reconoce que le "tiene ganas al puesto". "No sé si con más ganas que nunca, pero con muchas ganas sí. No es algo novedoso. Una de mis pocas debilidades es que pongo demasiada ilusión e ímpetu a todo. En este caso es una vuelta muy deseada".

Eso sí, se mostró cauto, sabedor de que no siempre "segundas partes fueron buenas". Pero el técnico asturiano espera que "sea muy buena y podamos disfrutar de muchos éxitos deportivos, que es para lo que he venido. Tengo muchas ganas de que llegue 2020 ya porque es evidente que 2019 es un año pésimo para mí, para mi familia y espero que el 2020 sea mucho mejor".

Respecto a la Eurocopa, reconoció el papel de favorito de la selección, pero no escondió tampoco que, aunque lo asumen, últimamente tal condición no haya sido refrendada con resultados, algo que espera lograr en verano.

Sabe que está en el grupo de 5 o 6 candidatas a salir victoriosa, pero puso por encima de todas a Francia. "Hay que darle el papel como favorita a la que se lo ha ganado hasta ahora que es la actual campeona: la del Mundial, Francia, que creo que es la favorita. Pero hay cinco o seis selecciones, además de alguna que se pueda añadir, que somos las favoritas", reconoció.

En cuanto a la convocatoria, quiso incidir en que el estado de forma será un factor determinante a la hora de elegir a los elegidos. "No solo es importante que seas un jugador que vengas siempre a la selección, sino que llegues en buen momento porque la competición es muy corta, son cuatro semanas, siete partidos los que tengan la oportunidad de llegar a la final y ahí va ser muy importante que el jugador venga en condiciones. Seguro que habrá alguna sorpresa, algún jugador que no haya venido últimamente o que no haya venido nunca y que de repente decidamos, por la situación global, que pueda estar".

También quiso retar presión a su equipo y afirmó que todavía están en periodo de formación. "Selecciones como la nuestra que están en un período de formación, de crecimiento, de intentar generar nuevas ilusiones.... va a haber cambios. No demasiados porque la gente que había estado antes es mi gente, con la que yo había colaborado y nos regimos por unos patrones parecidos. Pero es el seleccionador el que trata de inculcar su idea, en qué conceptos hay que influir, qué jugadores hay que seleccionar... No todos tenemos la misma prioridad a la hora de escoger los jugadores", sentenció el asturiano.

Texto: M. Navas (90Min)