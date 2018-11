Luis Enrique: "Veo a Jordi Alba a un nivel muy alto"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, no desveló este martes si convocará para el partido decisivo de la Liga de Naciones ante Croacia a Jordi Alba, aunque admitió que lo ve "a un nivel muy alto".

"Lo veo muy bien, a un nivel muy alto, pero siempre ha sido así", aseguró Luis Enrique a Movistar+ cuando fue preguntado por el nivel de Jordi Alba para regresar a la selección en el partido ante Croacia en el que se juega acceder a la fase final de la Liga de Naciones.

Luis Enrique respondió a la recomendación de Gerard Piqué sobre la llamada de su compañero Alba. "Entiendo que en el cargo en el que estoy tengo que aceptar ese tipo de cosas, Piqué es una persona que entiende mucho de fútbol, al que conozco muy bien y acepto cualquier consejo, pero si he llegado donde he llegado es por mi manera de ver el fútbol", aseguró.

El seleccionador español no ocultó que en la lista que ofrecerá el próximo jueves en La Ciudad del Fútbol, habrá varias novedades. "No las he contado, pero las habrá. De la primera a la segunda hubo cinco cambios e irá en esa línea".

EFE