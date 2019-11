Luis Enrique califica de "desleal" a Robert Moreno en su regreso a la Roja

"Hoy es un día especial para mí y para mi familia, vuelvo a casa, vuelvo a la selección a terminar un proyecto que inicié en su momento", dijo Luis Enrique en una multitudinaria rueda de prensa de presentación.

La vuelta de Luis Enrique Martínez fue anunciada el pasado martes, al mismo tiempo que la salida de Robert Moreno, al día siguiente de la victoria 5-0 sobre Rumanía en el último clasificatorio para la Eurocopa de 2020.

"El único responsable de que Moreno no esté en mi staff soy yo", destacó Luis Enrique, señalando que en una reunión con él en septiembre, Moreno le mostró su deseo de seguir siendo seleccionador en la Eurocopa y después apartarse, si Luis Enrique quería volver.

- Hasta Catar-2022 -

"Entiendo que le haga ilusión ser seleccionador, entiendo que es la ilusión de su vida, que ha trabajado mucho para eso, pero entiendo que es desleal y no quiero a alguien así en mi staff", relató Luis Enrique Martínez, que sí mantendrá al resto de su equipo.

Moreno había afirmado poco después de ser nombrado seleccionador el verano pasado que estaría dispuesto a dar un paso al lado cuando Luis Enrique quisiera volver.

Nombrado seleccionador el 9 de julio de 2018 tras la eliminación de España en octavos de final en el Mundial de Rusia por el país anfitrión, Luis Enrique estuvo apenas un año al frente de la Roja.

Abandonó la Roja el 19 de junio pasado por la enfermedad de su hija Xana, finalmente fallecida por un cáncer dos meses después, dejando su puesto a Moreno.

"Me siento responsable y no me siento orgulloso de como acabó todo, no me gusta ver sufrir a la gente", añadió Luis Enrique, en referencia a la traumática salida de Moreno, del que, no obstante, insistió en que "no lo veo más como mi segundo en mi staff".

Luis Enrique confirmó que ha firmado un contrato por tres años hasta el Mundial de Catar 2022, "pero no tengo ningún problema si el presidente (de la Federación Española Luis Rubiales) cree que alguien lo puede hacer mejor, no tengo ningún problema en salir".

AFP.