Luis Enrique sobre Ansu Fati dice que es muy humilde y no se le subirá la fama a la cabeza

Luis Enrique, seleccionador español, aseguró que no recuerda un debut como titular de un internacional español más brillante que el de Ansu Fati, del que dijo que "es muy humilde" y está "seguro" de que no se le subirá a la cabeza.

"Miedo no me da por la madurez que le he visto esta semana y por el trato que seguro le da su club y nosotros en la selección. Con esa edad es fácil que se le puedan subir los pájaros a la cabeza pero es suficientemente maduro para saber que el camino en el que está es el mejor. Es un chico muy tranquilo y humilde seguro que no se le sube", aseguró en rueda de prensa sobre Ansu Fati.

Admitió Luis Enrique que el descaro de Ansu le sorprendió y su inicio de partido. "No voy a decir que no me ha sorprendido aunque le conozco perfectamente y sé de lo que es capaz pero que en el minuto 2 con esa naturalidad se atreva a hacer eso... No recuerdo haber visto eso en otro partido".

"Se trata de aceptarlo. Al hacer la lista no miramos el carné, si los jugadores tienen 35 o 17 años y se cumple. Hay que entender que en el futuro jugará partidos malos en los que se equivocará muchas veces pero forma parte del crecimiento de un jugador. Es cierto que con esa juventud no es normal ese desparpajo", elogió en su análisis del nacimiento de una nueva estrella para la selección española.