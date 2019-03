Lucas Hernández ficha por el Bayern Múnich para la próxima temporada

Hernández, de 23 años, fue campeón del mundo con Francia en Rusia-2018, siendo una pieza clave como lateral izquierdo titular en la formación dirigida por Didier Deschamps.

"¡Te esperamos!", publicó el Bayern en su cuenta de Twitter, añadiendo un primer plano del jugador, imitando el cartel de un estreno cinematográfico.

"Estoy muy contento de haber logrado contratar a Lucas Hernández, que ganó el Mundial y es uno de los mejores defensas del mundo", señaló el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic.

Tras el anuncio del club alemán, el Atlético también confirmó la operación, añadiendo que "ofreció a Lucas Hernández la posibilidad de ampliar su contrato, pero la decisión del jugador es continuar su carrera deportiva en el Bayern de Múnich y afrontar un nuevo reto en la Bundesliga".

Formado en la cantera, Lucas elogió al Atlético en el mismo comunicado: "Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy".

"Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich", añadió el futbolista, que ha pasado 12 años en la casa rojiblanca.

En las cinco temporadas en las que Lucas ha pertenecido a la primera plantilla, ha conseguido dos títulos, la Europa League y la Supercopa de Europa, ambas en 2018.

