Löw pide que se divulgen "los nombres" si hubiera habido dopaje en el fútbol ruso

"Me gustaría que las instituciones, que nos hacen controles a nosotros también, ofrecieran los nombres si fuera el caso (de dopaje). Si hay jugadores que se dopan, deben desaparecer de la circulación y ser suspendidos", señaló el seleccionador de la campeona del mundo.

"Me gustaría ver todos lo nombres en los periódicos, que se hagan públicos, me gustaría que la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) y la FIFA, o el que haga los controles, ofrezca los nombres", añadió.

El jurista canadiense Richard McLaren, autor de un informe explosivo sobre el dopaje en Rusia, publicado en 2016, indicó tener de nuevo fuertes indicios de casos de dopaje en el fútbol ruso, el miércoles en una entrevista a la cadena alemana ARD.

Según McLaren, unos intercambios de correos electrónicos entre altos responsables rusos en 2015 dan a entender que varias muestras de orina que dieron positivo fueron sustituidas por muestras "limpias".

Ni la FIFA ni las autoridades rusas competentes respondieron a las preguntas de la ARD, afirmó esta televisión.

El sábado los diarios Mail on Sunday y The Guardian informaron de que la integralidad de los jugadores que participaron en el Mundial de Brasil-2014, así como otros once futbolistas rusos, están siendo investigados por la FIFA por sospechas de dopaje.

Vitali Mutko, viceprimer ministro ruso y presidente de la Federación Rusa de Fútbol (FUR), respondió que estas acusaciones "no tenían sentido".

La FIFA aseguró el domingo que "todos los jugadores participantes en la Copa del Mundo 2014, incluidos los del equipo ruso, se sometieron a controles antes de la competición y después de los partidos y todos dieron negativos".

La instancia reguladora del fútbol mundial aseguró, no obstante, que "estudiará las acusaciones del informe McLaren que implican a futbolistas".