Löw confía en que Alemania pueda "reavivar el fuego"

La Mannschaft pasó de campeona del mundo en 2014 a caer en la primera fase en la cita reciente de Rusia.

"He sentido esta semana una impaciencia positiva en los jugadores. Quieren hacerlo mejor de lo que lo hicimos en el Mundial. Durante estos dos entrenamientos hemos tenido un equipo muy concentrado, sentimos un cambio en el ánimo. Pero sabemos que no podemos borrar todo, incluso aunque hagamos ahora dos buenos partidos", explicó Löw en conferencia de prensa.

"La calidad que teníamos en los últimos años, estoy seguro de que la seguimos teniendo, pero se trata ahora de plasmarla en el terreno de juego. Reavivar el fuego nos corresponde sólo a nosotros", dijo.

Löw también fue preguntado por Mesut Özil y su decisión de no jugar más con la selección alemana.

"La cuestión de su regreso al equipo nacional no se presenta. Incluso ha anunciado su retirada y no hemos hablado desde entonces. Intentamos ahora encontrar otras soluciones, pero en todo caso su regreso no está sobre la mesa, los jugadores que han anunciado su retirada no tienen ya espacio (en la reflexión del cuerpo técnico). Ahora tenemos nuevos jugadores, debemos desarrollarnos y dar una oportunidad a los que vienen", afirmó.

Toni Kroos también se refirió a este asunto.

"Ese caso no dice nada sobre el fútbol alemán. Durante años hemos demostrado exactamente lo contrario de lo que algunos afirman ahora. El caso Özil es un caso aislado, un caso particular. Puedo también rebatir las acusaciones de racismo contra la DFB (la Federación Alemana de Fútbol) y su presidente (Reinhard Grindel)", dijo el jugador del Real Madrid.