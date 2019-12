El Liverpool cierra un año de ensueño con una nueva victoria en la Premier

Una semana después de haber ganado el Mundial de Clubes en Catar ante el Flamengo (1-0 en la prórroga), y tres días después de una demostración ante el Leicester (4-0), el Liverpool regaló a su afición una última victoria en un año histórico.

El equipo de Jürgen Klopp suma ya 50 partidos consecutivos en casa sin perder.

"El 2019 fue brillante, pero eso no importa porque cuentan las temporadas, no los años, así que la temporada 2019-2020 no ha terminado", afirmó Klopp.

El vigente campeón de la Liga de Campeones iniciará el 2020 con 13 puntos de ventaja y un partido menos que su inmediato perseguidor, el Leicester.

"El partido fue difícil, pero como jugamos por un gran reto, hay que intentar siempre ganar y jugar lo mejor posible", comentó el técnico alemán.

Gol con VAR

Ante el sólido equipo dirigido por el portugués Nuno Espirito Santo, el gol fue obra del delantero senegalés Sadio Mané. Un gol que fue anulado en un primer momento por una posible mano previa de Adam Lallana que el VAR se encargó de validar (42).

El sistema de videoarbitraje llevó a cambiar otra decisión poco después, con la anulación de un gol de los 'Wolves' por fuera de juego, aunque por un margen tan estrecho que el capitán del equipo visitante Connor Coady sentenció: "es ridículo. No entiendo nada. En mi opinión el VAR no funciona"

Precisamente el Wolverhampton venía de ganar al Manchester City de Pep Guardiola (3-2), aunque los 'Citizens' se resarcieron sumando tres puntos este domingo ante el recién ascendido Sheffield United (2-0).

El argentino Sergio Agüero abrió el marcador en el minuto 52, y el belga Kevin de Bruyne firmó la sentencia (82). Pero el City sigue tercero a 14 puntos del líder.

Horas antes, el Chelsea de Frank Lampard (4º) firmó una épica victoria por 2-1 frente al Arsenal (12º) en la 20ª jornada de la Premier League, al remontar ante los 'Gunners' en los últimos diez minutos de partido, y se aferró a los puestos de Liga de Campeones.

Un estrepitoso error en la salida del arquero del Arsenal, el alemán Bernd Leno, propició el empate 1-1 de los 'Blues' por medio de un gol del brasileño nacionalizado italiano Jorginho (83), al que se sumaría el segundo tanto, en un contragolpe, del joven delantero Tammy Abraham (87).

Una remontada en menos de cinco minutos después de ir perdiendo durante casi todo el partido, cuando el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang adelantó a los 'Gunners' (13) en la primera parte.

Arteta sigue sin ganar

De esta manera, al español Mikel Arteta se le escapó de entre las manos su primera victoria como técnico del Arsenal tras estrenarse el jueves con un empate 1-1 en Bournemouth.

Con este triunfo, el Chelsea se agarra con 35 puntos a la cuarta posición, la última que da acceso a la próxima Champions, y se resarce de su inesperada derrota del jueves por 2-0 contra el Southampton (15º).

El Arsenal, por su parte, parece haber mejorado su cara con la llegada de Arteta, pero los resultados no han acompañado en los dos últimos encuentros, debido sobre todo a su eterna fragilidad defensiva.

De este modo, los 'Gunners' marchan en una decepcionante 12ª posición con 24 puntos y ya tienen la Champions a once unidades y la Europa League a siete, los que le separan del quinto puesto que ocupa el Manchester United.

"Es muy decepcionante la forma en que concedimos los goles", lamentó Arteta.

Ante un equipo que sólo había ganado dos de sus seis últimos partidos en la Premier, este derbi era una ocasión de oro para los 'Gunners'. Pero la derrota deja una herida y confirma la inmensidad del reto que tiene por delante Arteta.