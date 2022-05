Por Víctor Sánchez



Lo ocurrido en la temporada 2018 en la capital de Ucrania, fue un duro golpe para los jugadores del Liverpool que buscarán este sábado nuevamente reivindicarse con la afición de Anfield.

La estrella egipcia Mohamed Salah aún no olvida la dolorosa derrota de 2018 en la final de la UEFA Champions League disputada en Kiev, especialmente dolorosa para él por la lesión que le obligó a abandonar la final en el primer tiempo.

Mo Salah tras mostrar su deseo de medirse al Real Madrid en París, días después de su victoria contra el submarino amarillo “Villareal” lanzó un mensaje en sus redes sociales: "Tenemos una cuenta que saldar".

Desde el momento que el delantero del Liverpool conoció que su rival nuevamente en una final europea sería el “Madrid”, dejó saber rápidamente su agrado por enfrentar nuevamente al equipo merengue.

" Perdimos en la final contra el Real Madrid, así que quiero jugar contra ellos y espero ganarles también". Recalco a “BT Sport”.

“Fue el peor momento de mi carrera. Estar en una final y a los 30 minutos lesionarse...”

Para el técnico del equipo “Red”, Jürgen Klopp no ve este partido como una revancha de la final del 2018. El estratega alemán ve este partido como una nueva oportunidad para ganarle al Madrid y consagrarse nuevamente campeones de la “orejona”.

En el Media Day de la final de la Champions League en conferencia Jürgen dejo saber.

"No creo en las revanchas. No creo que la revancha sea una buena idea. La entiendo, pero no estoy seguro que sea la mejor cosa por hacer. Entiendo lo que dijo Mohamed Salah que lo quiere poner bien y yo también lo quiero de esa manera. En alemán decimos que siempre habrá una segunda vez para encontrarnos. Eso suena más como un hilo de lo que debería de ser”. Recalcó el técnico.

Klopp se enfoca en el partido de alto nivel que se vivirá en París contra la casa blanca.

"Todo está bien entre el Real Madrid, nosotros y yo. Será un duelo de fútbol a su máximo nivel y quien sea que piense que es una buena idea darnos la oportunidad de ganar en este tiempo creo que será una buena historia, pero no pasará como ocurrió en el 2018”.