Todo ello en medio de un clima de temor y amenaza por la pandemia del covid-19, con la explosión de casos en el Reino Unido.

Tres de los partidos de la 17ª jornada (Brentford-Manchester United, Burnley-Watford y Leicester-Tottenham) no pudieron disputarse y se anunciaron ya cinco encuentros aplazados en la 18ª jornada por los brotes de coronavirus en diferentes clubes de la máxima categoría inglesa.

El Leicester-Tottenham debía abrir la tanda de partidos del jueves. Solo se pudieron disputar dos de los tres encuentros previstos del día, a pesar de que los equipos contaban con algunas bajas.

Al Liverpool le faltaron Virgil Van Dijk, Fabinho y Curtis Jones por test positivos, mientras que el Chelsea anunció que Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi y el lesionado Ben Chilwell estaban igualmente afectados.

