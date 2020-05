Gary Lineker compara a Messi con Michael Jordan y lo pone por encima de Maradona

Es tanta la admiración que Gary Lineker siente por Lionel Messi que alguna vez llegó a decir: "Leo me hace dar cuenta de lo mierda que era yo como futbolista". La voz, nada menos, llegaba desde el inglés que fuera el goleador del Mundial de México 1986. El ex delantero, actual comentarista de la BBC, esta vez comparó al astro rosarino con Michael Jordan y aseguró que el futbolista de Barcelona es mejor que Diego Maradona y Cristiano Ronaldo.

La cadena británica BBC, en su sección de deportes, dedicó este sábado un especial referido a la figura de la Pulga: "El Messi Day". Allí pudo verse un resumen de los mejores goles del N° 10, un concurso de preguntas y respuestas y una columna de Lineker. "Cada vez que lo veo jugar, incluso en esos días que no está tan fino, hay momentos en los que piensas: '¿Pero cómo hace eso?'. Hace tres o cuatro cosas en un solo partido que yo probablemente no haya sido capaz de hacer en toda mi carrera. Hace cosas que nadie puede", apuntó el ex futbolista.

En pleno boom por la serie "The Last Dance", Lineker también comparó la figura de Messi con la de Michael Jordan. "Michael tiene una personalidad muy diferente y es mucho más abierto, pero se puede describir a Messi en el mismo sentido, como un ícono cuyo impacto y habilidad trasciende nuestro propio deporte. No tiene que gustarte el básquetbol para apreciar a Jordan, igual que no tienes que ser aficionado del fútbol para disfrutar viendo a Messi. Como Jordan, Messi es el mejor de todos los tiempos en haber jugado a este deporte", aseveró.

Asimismo, Lineker -capaz de gritar desaforado un gol de la Pulga- comparó al rosarino con Maradona, contra quien el ex delantero compitió en el histórico partido de Argentina-Inglaterra en México 1986. "Leo está a la altura de Maradona como el mejor gambeteador de la historia", dijo. Y siguió: "Cuando era jugador, estaba asombrado de Maradona debido a su talento supremo, lo que lo hacía parecer diferente a todos nosotros. Messi tiene el mismo efecto. Nunca pensé que vería a un jugador mejor que Maradona, pero cuando miro a Messi, él hace todo y más de lo que Diego podría hacer. Lo único que Maradona tiene y Messi no es la medalla de campeón del mundo, pero ¿realmente clasificas la grandeza de un jugador según eso?".

Otra de las legendarias comparaciones que tiene el fútbol moderno tiene que ver con Messi y Cristiano Ronaldo. Pero Lineker -que tiene una foto con el argentino en su portada de Twitter- jamás duda a la hora de elegir. "También soy un gran admirador de Cristiano, pero si estás hablando del mejor jugador de la historia, ni siquiera debería haber un debate sobre si es Messi o no. Sigue haciendo las mismas cosas que cuando era adolescente y va a cumplir 33 años en junio", afirmó.

Lineker llegó a jugar en Barcelona entre 1986 y 1989. Fue comprado luego de ser el botín de oro por sus 6 goles en el Mundial de México. Luego, disputó Italia 1990, donde Inglaterra logró el 4° puesto. Y ahora se alegró por el regreso del fútbol en España, pautado para el próximo 11 de junio. "No hemos visto mucho de Messi en estos dos meses por la pandemia, pero la Liga se va a reanudar muy pronto. No será lo mismo sin público, de eso no hay duda, pero Lionel es quizás una de las únicas cosas que se podrá disfrutar del fútbol sin aficionados".

Finalmente, Lineker volvió a llenar de elogios al argentino. "Messi es posiblemente el mejor pasador de la pelota que hemos visto: ve cosas que los mortales comunes no ven. Es como si estuviera observando el juego desde arriba mientras lo juega al mismo tiempo. Tener esa visión y conciencia por encima de todo lo demás es lo que lo hace incomparable como jugador y con un talento tan desconcertante. Messi trae alegría y aunque ya no tiene ese ritmo explosivo que tuvo durante años, sigue siendo el tipo de jugador que puede ofrecer algo especial".

Texto: La Nación