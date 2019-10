La Liga utilizará el balón rosa en climas adversos

No obstante, no fue un gran debut para la nueva adquisición de la Liga, ya que en su primer fin de semana hubo muchas críticas hacia el mismo en redes sociales de parte de los aficionados y periodistas, ya que aseguraban que no distinguían bien el balón cuando veían los partidos en las gradas o por televisión.

El partido de La Liga entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao fue uno de los que dio a conocer el nuevo balón rosa.

La Liga tras un comunicado informó que: "La Liga y Puma desean aclarar que el nuevo balón de La Liga de color rosa, presentado la semana pasada, se ha utilizado en todos los campos de La Liga Santander y La Liga SmartBank en la última jornada por ser la primera desde su presentación”.

Así fue como se dió a conocer el nuevo balón rosa de La Liga Santader.

"A partir de ahora será usado únicamente en aquellos partidos con condiciones climatológicas adversas, como estaba previsto".