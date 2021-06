Liga de Campeones femenina en DAZN y Youtube desde 2021

"La UEFA ha elegido la plataforma de streaming deportivo DAZN como difusor mundial para las cuatro próximas temporadas. Un acuerdo histórico con Youtube permitirá promover el deporte proponiendo gratuitamente la difusión" de esta competición, indican las plataformas en un comunicado.

Difusor de la Serie A en Italia y de la Bundesliga en Alemania, así como la Liga de Campeones masculina en algunos países, DAZN continúa su incursión en los derechos audiovisuales deportivos europeos con este acuerdo. La plataforma, apodada la "Netflix del deporte", se convierte en el difusor de pago exclusivo de la UEFA para la Champions femenina para casi todo el mundo.

El acuerdo prevé que la integralidad de los 61 partidos de la competición sea difundida en Youtube durante las dos próximas temporadas. Para los ejercicios 2023-24 y 2024-25, Youtube solo retransmitirá 19 partidos, incluida la final, precisó a la AFP.

🤩 Excited by the news that the @UWCL will be broadcast free around the world thanks to our new partnership with @DAZNGroup and @YouTube?💪 That's just one of the reasons the new #UWCL will be bigger, better and bolder than ever before! #UWCLDAZN#WithMoreEyes#TimeForActionpic.twitter.com/7Z3OZCCVMe