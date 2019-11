Leyendas de la NBA como Magic, Abdul-Jabbar y Bryant felicitan a Vela

Encabezados por Magic Johnson, accionista minoritario del equipo angelino, Kareem Abdul-Jabbar y Kobe Bryant, a través de un vídeo de celebración de sus premios, alabaron la trayectoria profesional de Vela, la manera como ha colocado al equipo en lo más alto de la MLS y también su gran personalidad fuera del campo.

Otro legendario del mundo de la NBA, Jerry West, quiso también felicitar a Vela, lo mismo que hicieron varios jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y famosos de Hollywood.

From the @LAFC ownership group, we want to congratulate Carlos Vela for breaking the MLS single-season scoring record with 34 goals!