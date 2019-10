Leo Messi: “no quiero un contrato que me ate de por vida”.

El astro argentino habló sobre su contrato con el club catalán: "Es verdad que el Barcelona me propuso un contrato de por vida, pero yo lo que dije fue que no quiero un contrato que me atara, quiero estar bien para rendir y jugar y seguir peleando por un objetivo. Estar puedo estar de por vida, pero no con un contrato. Acá me quedaría toda la vida".

También toco el tema sobre su relación con Neymar y Cristiano Ronaldo, asegurando que ve muy difícil la vuelta del brasileño al Barcelona por la manera que se fue. Diciendo que debe haber muchos “socios y gente del club que no lo quieren devuelta”, pero futbolística mente les vendría “bárbaro”.

Y cuando salió el nombre del portugués en la conversación, el rosarino afirmó sin problemas que “se le extraña” ya que hacía más interesante los clásicos y La Liga.

Sobre su vida y su familia dijo que le gustaría “caminar por La Rambla, la Sagrada Familia, pero ahora con sus hijos” sin que nadie lo conozca.