Messi quiere que Valverde continúe como DT del Barcelona

El jugador argentino del Barcelona Lionel Messi aseguró que le gustaría que Ernesto Valverde continuara la próxima temporada como entrenador del primer equipo.

En la rueda de prensa previa la final de la Copa del Rey contra el Valencia, el delantero rosarino defendió la labor del preparador azulgrana, a pesar de la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool.

"Me gustaría que siguiera. El año pasado hicimos el doblete y quedó manchado por la eliminación, y este año podemos hacer otro doblete, con una mancha muchas más grande. En dos años se perdieron dos partidos que te marcaron muchísimo. Más allá de eso, el resto fue bueno", explicó.

En este sentido, subrayó que Valverde "hizo un trabajo impresionante todo el tiempo que estuvo" y puntualizó que "en la eliminación contra el Liverpool no tuvo culpa de nada".

"Nosotros somos los únicos culpables. Fue lamentable el partido que hicimos y la imagen que damos. Te puede pasar un año pero no que te pase dos años. El entrenador tendrá parte de culpa, pero los máximos responsables somos nosotros", puntualizó.

La última vez que el argentino compareció en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Barcelona fue el 5 de mayo de 2015, en la previa de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich.

Algo más de cuatro años después, Messi, acompañado por Gerard Piqué, reapareció en una sala de prensa repleta de medios de comunicación antes de la final copera de este sábado.

A lo largo de su discurso, el capitán azulgrana se dedicó a analizar las razones del naufragio en la vuelta de las semifinales en Anfield.

"No prometí traer la Champions, dije que haríamos todo lo posible. Tenemos que pedir perdón por no haber competido para jugar la final", admitió Messi, quien agregó que la derrota ante el Liverpool "fue un golpe durísimo".

"Ni pienso en la Bota de Oro. No tengo eso en la cabeza. Todavía estoy pensando en lo que pasó en Liverpool, que fue un golpe muy duro y todavía estoy en eso. Ahora hay que ganar esa final (la Copa del Rey) y terminar el año bien con otro título", añadió.

Precisamente, sobre la final de este sábado contra el Valencia, afirmó que "volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club", si bien matizó que a los jugadores les va a quedar "esa sensación rara" después de la eliminación europea.

"No ganar esta final nos dejaría muchísimo peor de lo que estamos ahora. Tenemos que terminar bien, festejando un título más, si se puede. Hay que intentar superar lo que pasó en Liverpool para ganar la Copa", aseveró.

En este sentido, avisó que "en actitud nunca debería ganarnos nadie y mucho menos en esta situación", por lo que instó a sus compañeros "dar el máximo como en toda la temporada, sacando el partido del Liverpool".

"Es una final y tenemos que tener la cabeza en vivirla y jugarla como lo que es, y no pensar en nada más. Tenemos que pensar solo en el partido, en que el Valencia es un rival muy complicado. Sufrimos en los dos partidos de Liga y no ganamos ninguno. Será un duelo muy parejo y, si no salimos como tenemos que salir, nos pueden hacer mucho daño", alertó.

Pese a lo sucedido en Anfield, Messi negó que en algún momento pasara por su cabeza dejar el Barcelona: "He tenido también muchas decepciones con Argentina y, sin embargo, lo sigo intentando. Pese a haber quedado eliminados de la 'Champions', no pienso en dejar el Barça para nada".

Más parco se mostró el argentino cuando le preguntaron sobre la posible incorporación del francés Antoine Griezmann el próximo curso. "No opino", respondió cuando fue preguntado por el interés del Barcelona en el todavía jugador del Atlético de Madrid.