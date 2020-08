El Leipzig también cree; Nagelsmann sube la intensidad

"Todos creen que podemos tener éxito", dice sobre sus futbolistas Julian Nagelsmann, el entrenador del Leipzig -rival del Atlético de Madrid en cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol-, cuyo equipo trabaja para "convertir esa creencia en realidad" mientras sube la intensidad de su segundo entrenamiento en Estoril y resuelve las dudas que aún le quedan del once titular.

"Hay buen humor y los chicos se divierten", expuso el técnico en declaraciones a los medios oficiales del club germano, concentrado en un hotel de cinco estrellas al borde del Atlántico desde la noche del pasado sábado, sin darle más transcendencia a los positivos por covid-19 en el Atlético de Madrid, su rival del jueves, de Ángel Correa y Sime Vrsaljko, y con el foco ya invariable en ese partido.

"No tienen ningún impacto en nuestra preparación en ningún caso. No dejaremos que estas noticias nos afecten. Nosotros continuamos con normalidad y enfocados en el partido del jueves. UEFA tiene un protocolo que determina lo que hay que hacer. Los clubes han sido informados y el protocolo ha sido implementado. Hay un reglamento en vigor y si se mantienen sólo en dos casos asumo que no tendrá ninguna consecuencia para el partido del jueves", repasó.

Nada le desvía de la preparación del encuentro. El domingo, la sesión fue más suave, tras el viaje hasta Portugal; este lunes ya fue más intensa. Lo necesita el equipo y lo exige él para la competencia por entrar en la alineación titular contra el Atlético. "Necesitamos ver quién va a jugar", afirma el entrenador.

"Ya hemos tomado varias decisiones en ese sentido, pero no todas aún. Los jugadores tendrán la oportunidad de demostrar su capacidad en los próximos días. Nos centramos en encontrar nuestro ritmo", añadió el técnico, cuyo equipo se maneja siempre en planteamientos ofensivos, dinámicos y al ataque de su rival. No a la expectativa.