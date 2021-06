El Leicester ficha al delantero zambiano Daka

La cifra del traspaso no se precisó pero la prensa británica la estimó en 23 millones de libras (26 millones de euros). El joven firmó por cinco años con los 'Foxes'.

"Estoy muy emocionado por unirme a este gran club, era mi sueño", declaró Daka en el comunicado del club campeón de Inglaterra en 2016.

Daka ha marcado 68 goles en 125 partidos con la camiseta del Salzburgo y ha ganado cuatro ligas austríacas.

La temporada pasada fue el máximo goleador del campeonato, con 27 dianas en 28 partidos ligueros, y se coloca como el potencial sucesor de Jamie Vardy, ícono de los 'Foxes'.

We can confirm that exciting young striker @PatsonDaka20 will join the Club on a five-year-deal from 1 July, subject to Premier League and international clearance 🦊#WelcomePatson