El Leeds de Bielsa sigue acercándose a la Premier League

En lo alto de la tabla, el Leeds se mantiene líder con un punto de ventaja sobre el West Bromwich y tiene seis puntos sobre el tercero, el Brentford, cuando quedan cuatro jornadas para el final del campeonato.

Los dos primeros clasificados suben automáticamente a la primera categoría, por lo que el Leeds parece tener el objetivo muy cerca.

Los equipos que se clasifiquen del tercer al sexto puesto deberán jugar un play-off por lograr el tercer boleto a la élite del fútbol inglés.

💬 "Every match is a new story" Marcelo gives his thoughts on this evening's 5-0 win https://t.co/jnSzxw3MA8