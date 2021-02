Lazio vence a Sampdoria con un gol de Luis Alberto

El español Luis Alberto Romero firmó el único tanto del partido, en el minuto 24, concluyendo a la perfección un contragolpe tras ser asistido por el serbio nacido en España Sergej Milinkovic-Savic.

Con 43 puntos, la Lazio supera en la tabla a la Juventus (5ª, 42 puntos), que recibirá el lunes al colista Crotone y que sale por ahora de la 'zona Champions'.

La Lazio iguala además a puntos con la Roma (3ª), que el domingo visitará al Benevento (15º).

El equipo de Simone Inzaghi se recuperó así de la derrota sufrida en la pasada jornada por 3 a 1 ante el Inter de Milán.

🇮🇹 Oggi non chiamatemi Mago ma...Spiderman🕸️ Mio figlio Lucas mi ha chiesto di festeggiare così se avessi segnato un gol e...ogni promessa è debito!🇪🇸 Hoy no me llaméis Mago sino Spiderman🕸️ Mi hijo Lucas me pidió que si marcaba celebrase el gol así y... lo prometido es deuda pic.twitter.com/Dz1ublepOI