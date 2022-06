Por Víctor Sánchez



Lautaro Martínez tiene muy claro que quiere seguir brillando con la Selección argentina de cara al próximo mundial de Catar a disputarse entre los meses de noviembre y diciembre.

Lautaro en los últimos tres años ha sido notable al punto de llegar a convertirse en el máximo goleador de “la Scaloneta”. Contra Italia presentó detalles de calidad futbolística con un gol y una asistencia al “fideo” Angel Di María en el segundo gol argentino.

El delantero argentino llevó su marca goleadora a 20 goles, convirtiéndolo en el jugador con más goles en la era Scaloni.

Después de su gran partido ante Italia en Wembley por la Finalíssima, el delantero del seleccionado argentino respondió a una pregunta de un periodista italiano sobre su futuro.

“Sí, quiero quedarme en el Inter, todavía no me comunicaron nada, pero yo quiero seguir”.

El futuro futbolístico de Lautaro no está claro de cara a la siguiente temporada. En el club italiano tiene contrato por cuatro años más y no hay cláusula de rescisión. Es decir, quien quiera comprarlo tendrá que sentarse con el club italiano para negociar directamente un valor que no bajaría de los 80 millones de euros.

Equipos de la Premier League han convertido al delantero argentino en una de sus principales objetivos. En el Inter de Milán están claros que, con una gran actuación del delantero en el mundial de Catar, el valor de Lautaro en el mercado se dispararía.

Chelsea, Arsenal y Tottenham son los principales interesados en comprar el pase del Toro.

Sin embargo, a pesar de un rápido comienzo de temporada, el número 9 de los Blues nunca se puso realmente en marcha al final de la temporada 2021/22, lo que significó que el equipo buscaría el fichaje de Lautaro, luego de que también Lukaku declarara que le gustaría regresar a la Serie A de mano del equipo de Inter en un posible reencuentro.

Para el Arsenal, la búsqueda de un nuevo número 9 es una prioridad, después de que Edu Gaspar director deportivo del Arsenal, no lograra encontrar un reemplazo de Pierre Emerick-Aubameyang luego de su salida del club.

Los artilleros para la próxima temporada en su plantel cuentan en su delantera con Eddie Nketiah, Bukayo Saka y el francés Alexandre Lacazette que ha confirmado a la directiva que se marchara al Olympique de Lyon de la liga francesa este mercado de verano.

En otra parte del norte de Londres, el Tottenham Hotspur de Antonio Conte buscara reforzar la delantera de Harry Kane y Son Heung-min, luego de acceder a puestos de Champions.